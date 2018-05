Wetter Gewittergefahr trübt das Pfingstwetter: ab Montag viel Sonne Die Gefahr von Gewittern mit örtlich sehr starkem Regen trübt zu Beginn des langen Wochenendes das Pfingstwetter in Bayern. Ab Montag soll dann aber fast der gesamte Freistaat in den Genuss von sonnigem Wetter mit sommerlichen Temperaturen von rund 25 Grad kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

München.Tendenziell bevorzugt ist an Pfingsten der Norden Bayerns: In Franken bleibt es insgesamt freundlicher, am Alpenrand und in Ostbayern dagegen kann es immer wieder zu heftigen Gewittern kommen. Am Samstag war dies bereits im Bayerischen Wald der Fall. Dort kam es zu unwetterartigem Regen und Gewitter. Bayernweit lagen die Temperaturen im Schnitt bei knapp 20 Grad.

Im Laufe des Sonntags sollte sich die Gewittergefahr weiter abschwächen, erwarteten die Meteorologen. An Pfingstmontag wird es dann - mit Ausnahme des unmittelbaren Alpenraums - ein richtig sommerlicher Tag.