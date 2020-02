Notfälle Gewölbe auf Baustelle stürzt ein: Ein Arbeiter verletzt Ein 60 Jahre alter Arbeiter aus Sachsen ist auf einer Baustelle im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Eggenfelden.Der Leipziger wollte nach Polizeiangaben von Donnerstag Werkzeug im Obergeschoss des Gebäudes in Eggenfelden holen. Als der Bauarbeiter ein Gewölbe überquerte, stürzte dieses unter ihm ein. Der Mann wurde dabei zu Boden gerissen. Er kam am Mittwoch mit seinen schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.