Schule Gibt es diese Woche Hitzefrei? Für Mittwoch sagen die Meteorologen 38 Grad vorher. Ob es dann statt Unterricht Freibad gibt, entscheiden die Schulleiter.

Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion In Bayern treffen die Schulleiter die Entscheidung, ob aufgrund hoher Temperaturen der Unterricht vorzeitig beendet wird. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Regensburg.Am Dienstag 34 Grad, am Mittwoch 38 Grad und am Donnerstag ist auch keine Abkühlung in Sicht. Das klingt nach hitzefrei! Doch gemach, gemach liebe Schüler! Entscheiden werden letztendlich die Schulleiter, ob sie Euch früher aus dem Unterricht entlassen!

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ##### ########### #### ##### ####### ## ###### ######### #### ## ### ##### ######, ### ####### ## ### ###### ###### ########### ######. ###### ####: #### ### ########### ## ## ### #### ### ## #### ######, ####### ### ###### #### ##### – #### ########## #### ### ####### ###########. ####### ### ######### ## ######### #### ## ############# ####### ###### ### ##### #### ### ##### ############ ### ########## ##########.

######### #### ###########

######### #### ##### ########### ########### ########. ##. ##### ######, ########### ## #####-######### ####, #### ######### ### ##### ### ##################### ########. „### ## ############## ###### – ########## ## ##### ######### – ### ###### ### ####### ################# ########.“ ### ### ####### ###### ### ###### ### ## ### ### ################# ######. ### ##### ########## ### ## ######## ###### #######, #### ######. „### ######## ##### ### ###### ##, #### ## ######### ##### ####, ####### ###### ### ######## ######### ### ###### ##### ################## ## ######## ######.“ ## ####### ### ############## #### ## ###### ########### ##################.

### ########## ######## ##########, ### ### ### #####- ### ############# ## #####- ### ######### ########## ######### ###, ##### ###, #### ###### ############# ##### ######## ######, #### ### ###### ### ### ###################### ## ############ ################# ###### ####. „##### ####### ###### ####### ########### ### ### ########## ############ ### ### ###### ##, ## ####### ## ##### ##### ########## ##################### ## ######### ###### ##### #### ##### ######### ###### ###### ### ####### #### #### ############# ############ ###. ###### ######### ### #### ## ### ############# ####### #######“, #### ##### #####. #### ###### #### ########### ####### ##########, ### #### ### ##. ######-####### ## ########## ##########. #### #### ### ########## ## ###### ##### #### #### ### ## ### ########## ############# #######, #### ########### #### #######.

########### ##### ########

„#### ############ ######## ### #### ##### #########, ## ## ##### ###### ### ########## ########### ############### ####“, #### ##### #########, ###################### ### ### ########### ## ### #########. ######: ###### ####### ######## #### ######## ######### ### ######. ### ### ##### ####### #### ## ####### ##### ######## ########## ## ############# ####, ####### ## ####### ####### #### ###### ########## ###################### #########. „######### ###### ### ########### ## ######, ### ## ##### ###### ########## ### ############ ## ### ###“, #### ### ###################### ### ### ######### ## ### #########, ##### #####. #######, #### #####, ##### ######### #### ##### ##### #### ## ###### #######, ### ## ######## ######.

################## ## ###########

################ ### ### ##### ####### ### ########### #######################. ############ ### ##### ##### ## ### ######## ###### ########, #### ### ################ ### ##### ##########, ####### ### ######-#####.

########### ##### ###### #### ######## ## ###### ##### ### ###########: ### ### ######## ## ######## ### ##################. ## ######### ### ## ##### ## ######.

##### ### ###### #### ###### #############!