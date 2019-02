Notfälle Giftiges Gas bei Faschingsfeier: acht Verletzte Durch giftiges Gas sind bei einer Faschingsfeier in Schwaben acht Menschen verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt über eine Straße. Foto: Jens Büttner/Archiv

Untermeitingen.Mehrere Gäste hätten in der Ortschaft Untermeitingen (Landkreis Augsburg) das Bewusstsein verloren und seien hinausgetragen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Sie kamen mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung in Krankenhäuser. Einer musste mit einer schweren Vergiftung über Nacht in einer Klinik bleiben. Ursache war nach Angaben der Ermittler ein defekter Stromgenerator, aus dem das Gas strömte.