Tiere Giftköder: Hundehalter sind alarmiert In Nittendorf wurden mit Schrauben präparierte Würstchen gefunden. Inzwischen häufen sich derlei Vorfälle in der Oberpfalz.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Im Regensburger Stadtpark wurden 2016 Köder mit Rattengift gefunden. Jetzt sind Hundebesitzer in Nittendorf in Alarmbereitschaft.Foto: Mt

Nittendorf.Wer macht so etwas? Diese Frage stellen sich Hundebesitzer seit Tagen in der Gemeinde Nittendorf (Lkr. Regensburg). Im Ortsteil Undorf wurden offenbar mehrere Mini-Kabanossi-Würstchen gefunden, in denen Schrauben versteckt wurden, zusätzlich waren sie mit einem weißen Pulver bestreut. Die erste Warnung tauchte vor gut einer Woche auf Facebook auf. Ausgelegt waren die Köder dort, wo täglich viele Hundebesitzer in Richtung Wald vorbeilaufen – im Umfeld eines kleinen Grünstreifen mit Ruhebank. „Wir trauen uns gar nicht mehr mit den Hunden raus“, sagt etwa Hundebesitzerin Sabine Judenmann, die in der Nähe der Fundstelle wohnt und als erste die Polizei informiert hat. Es ist längst nicht der erste Fall in diesem Jahr in der Oberpfalz.

### ### ### ###### ######-######-##### ### ############ #### ######## #### #### ## ########## (###. ####), ### ### ############# ########### ######### ######### ######, ##### ##### ########### ############## ######. ## ### #### ######## ### ############# ### ### ########## ### ######. #### ### ############# ####### ##### ####### ###.

#### ## ########## #### ## ########## ##### ###### ## ### ######## ##########, #### ### ### ########## ### ###### ## #######. ### ################# ########## #### #### ####### #### ############# ## ### ####. „### #### #####, ### ####### ### ### #### ## ##########“, #### ##################### ###### #######. ####### ### #### ###### ####### #######, #### ### #### ## ####### ######## ###. „### ###### #### #### ## ######.“

##### ###### ## ######

## ### ###### ######, ###### ##### ###########. „### ####### ########## ###, #### ### ######## ### ######## ### #######“, #### #### ##### ############, ######## ### ################# ######. #### ### ### ###### ##### ###### ######### #### ########## ###. ###### ### ###### ######### ### #### ####### ## ########### ########## ######### #####. #### ###### ##### ###### ###### ###### #### ##### ###########. ## ######## ##### ### ##### ############## ## ###### ##########. #### ### ############ ### ### ####### ###### ## ### ###### #########. ##### ###### ######### ## ######, ##### ##### ### ##### ########## ####### ############ ## ##### ############### ##. ########## ###### ###### ## #####.

### ###################### ####, ### ########## ########### #######, ### ### ########## ### ########### ######, ####, #### „#######, ### ######### ###### ###, ##### ######### ##### ##### ####“. „### #### #### #### ### #####, ## ### #### #### ### #### ######, ######.“ ##### ##### ####### ##### ####### ### ######### #### ## ######, #### ### ############ #########. ########## ###, ## ## ########### ##### #### ##### #### #### ## ######### ##### ### ######## ######### #### ##### ## ### ############## ###### ######. ####-########## ###### #### ####, #### ### ############ ##### ###### #### ########## ########## #########. „#### ### ######## #### ########### ####### ####### ########.“ #### ####### ########## ###### ####### #### ######## ## ###########. #### ### ########### ## ######## ### „#########-#####“ #### ## ######### #### #########.

## ### ########## ## ##########-######## ####### ########## ######## ##### ### #### #### ###### ### ####, ## ##### ##### #### ### ######## ### ###### ######### ###### ######. „## ### ####### ###### ##### ### ##### #### ###########“, #### ###. ##### ##### ###### ####### ##### ### ### ########## ############## ####. ##########, ############# #### ########### ###### ##### ## ##### ######### ######### ####, ##### ##### ## #######. ### ######## ######## #### #### ########## ### ##############, #########, ######### ### #########. ### ########## ###### ### ############### ### ### ##### ####### #### #### ###### ### ###############. „#### ##### #### ######, ####### ####### ### ######## ##### ##### ########, ### ### ### #### ## ### #######“, ### #####.

### ###### ######-######-##### ### ########## ####### ### ##### ### ########## ######## ##### ######. ### ############# ##### ## ### ############### #######. #########, ### ### ### ## ### ######### ## ########## ######## ######, ####### #####- ### ######### ###########, ### ####### ######## ##### ############## ########, ##### #####. #### ## ##### ####### #### ### ####### ####### ################### ### ### ####.

#### ######### ##### ###########

#### ######### ############ ## ########, ## ##### ######### ########### ####, ####### #################. „########## ### ####### ## ### #### ##### #######.“ ############ ###### ########## #### ############## ##, ## ##### ## ### ###### ######### ###### #### ### ############# ##### #########. ### ###################### ##### #### #### ### ########### ## ### #######, ### ### ################ ########### ###########, ## #### ### ###### #### ### ##### ## #######. „######### ####### ########## ######### ####, ### ####### ######### ### ##### ######, #### ############## ###### ##### ### ###### ###.“

## ########## ### #### ### ####### ### ### ########## ### ######## ####### ##########. ###### ### ### ##### „########## ####“ ##### ### #### ### ### ### #######. ### #### ### ############ ###### ######### ######## ########. ## ####### ### ########## ###### #### ######## ### ###### ### ###### ########### ### ### #########. #######, ## ##### ## ### ### ################# ##########, ###### ##### ######## ########## ## ### ###### ########. ### ######## ########## ########## #########, ###### ##### ### ############ ######### #### ###### ### ###### ###### ## ###### ######### ######. ### ########### ####### ####### ##########. „##### ###, ### ### ### ## ##### ########“, ####### ### ######## ### #########-##### ### ########.