Tiere Giftköder im privaten Garten: Bulldogge stirbt Zwei Hunde haben in Auhausen (Landkreis Donau-Ries) vermutlich einen Giftköder gegessen, einer ist daran gestorben.

Auhausen.Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Bulldogge und der Dackel am Dienstagnachmittag im Garten der Hundebesitzerin. Weil sich die Tiere teils übergaben, brachte die 48-Jährige ihre Hunde zur Tierärztin. Die neun Monate alte Bulldogge starb jedoch, der Dackel konnte noch gerettet werden. Die Tierärztin gab an, dass die Hunde vermutlich Gift aßen.

