Verletzungscomeback Gikiewicz beim FC Augsburg vor Rückkehr ins Tor

Rafal Gikiewicz steht beim FC Augsburg vor der Rückkehr ins Tor. Der 35-jährige Pole fehlt seit Anfang Oktober wegen einer Oberschenkelverletzung. Trainer Enrico Maaßen berichtete vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt, dass es bei Gikiewicz aber gut aussehe. Wenn er fit sei, „dann wird er spielen.“ Die letzte Entscheidung werde am Freitag gefällt, kündigte Maaßen am Donnerstag an. Ersatzmann Tomas Koubek würde wieder auf die Bank rutschen.

dpa