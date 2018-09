Brauchtum Giulia Siegel trinkt lieber Schnaps als Bier auf der Wiesn

Mail an die Redaktion Giulia Siegel auf dem Oktoberfest. Foto: Felix Hörhager

München.Model und DJane Giulia Siegel (43) trinkt nach eigener Aussage auf dem Oktoberfest kein Bier. „Ich trinke immer nur Schnaps“, sagte Siegel der Deutschen Presse-Agentur in München. Um genau zu sein jede halbe Stunde einen. Der Vorteil dabei: „Dann hab' ich immer das gleiche Level, muss aber nicht so oft aufs Klo.“ Siegel ist Wiesn-Fan durch und durch: „Ich liebe die Stimmung hier, das gemeinsame Feiern, sich zusammen besaufen.“ Freund Ludwig Heer (37) war am Sonntag auch mit von der Partie. Schnaps wollte der aber keinen, dafür darf er so viel trinken wie er will. „Ich trag' ihn überall raus“, sagte Siegel.