Fussball Gjasula bei Zweitligist Greuther Fürth im Training zurück

Mail an die Redaktion Jürgen Gjasula aus Fürth zeigt sich erregt. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Fürth.Jürgen Gjasula ist beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth im Training zurück. „Es war ein richtig gutes Gefühl den Ball am Fuß zu haben. Wir haben ein schweres Spiel am Samstag gegen Braunschweig vor der Brust und werden uns im Training bestmöglich drauf vorbereiten“, sagte der 32-Jährige am Mittwoch auf der Internetseite des Vereins. Der Mittelfeldakteur musste die vergangenen Wochen wegen eines Blutergusses pausieren.