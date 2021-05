Anzeige

Fussball Gladbach-Coach gratuliert FC Bayern: „Ein würdiger Champion“ Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose hat dem FC Bayern München vor dem Duell im Bundesliga-Topspiel in der Allianz Arena zum erneuten Gewinn der deutschen Meisterschaft gratuliert.

Mail an die Redaktion Mönchengladbachs Trainer Marco Rose. Foto: Bernd Thissen/dpa

München.Der neunte Titel am Stück sei „verdient“, sagte Rose bei Sky: „Sie sind die beste Mannschaft in Deutschland. Sie haben ihre Mentalität wieder auf großartige Art und Weise bewiesen.“ Das Team von Trainer Hansi Flick habe „alles, was es braucht, ein würdiger Champion zu sein“.

