Fussball Gladbach zwischen Champions League und leeren Händen Die Europa League ist noch nicht sicher, die Königsklasse aber weiter im Sinn.

Merken

Mail an die Redaktion Trainer Dieter Hecking vor Spielbeginn. Foto: Sebastian Gollnow/Archivbild

Mönchengladbach.„Wir wollen die Chance auf die Champions League wahren. Wir müssen es versuchen, die Chance ist immer noch da“, sagte am Donnerstag Borussia Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking vor der Partie beim Tabellen-17. 1. FC Nürnberg. In seinem vorletzten Spiel als Chefcoach der Gladbacher könnte Hecking bei einem Sieg die Teilnahme an der Qualifikation zur Europa League schon perfekt machen, bei einer Niederlage aber auch schon fast alles verspielen.

Im 60. Bundesligavergleich mit den Franken muss der Tabellensechste am Samstag neben Kapitän Lars Stindl (Schienbeinbruch) auch auf die mit muskulären Problemen pausierenden Raffael, Fabian Johnson und Patrick Herrmann verzichten. Somit könnte Ibrahima Traoré in die Startelf rücken.