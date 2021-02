Anzeige

Fussball Gladbacher Laszlo Benes an den FC Ausgburg verliehen Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Mittelfeldspieler Laszlo Benes an den FC Augsburg verliehen.

Mail an die Redaktion Gladbachs Laszlo Benes in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa

Mönchengladbach.Wie der Club am Montag mitteilte, ist der Leihvertrag bis zum Saisonende datiert. Dies sei der Wunsch des slowakischen Nationalspielers gewesen, hieß es in der Mitteilung. Der 23-Jährige ist noch bis zum 30. Juni 2024 an Borussia gebunden.

