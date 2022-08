Torhüter Gladbachs Sommer Bundesliga-Rekordspieler der Schweiz

Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer ist Schweizer Rekordspieler der Fußball-Bundesliga. Der 33-Jährige absolvierte am Samstagabend in der Allianz Arena sein 266. Spiel in Deutschlands höchster Spielklasse und löste damit Ciriaco Sforza (52) ab, der für den 1. FC Kaiserslautern und die Bayern auf 265 Partien gekommen war.

dpa