Anzeige

Verkehr Glätte und Schnee auf Bayerns Straßen Vorsicht im Berufsverkehr: Der DWD warnt am Freitagmorgen vor glatten Straßen. Bei Bayreuth kam ein Lkw ins Schleudern.

Merken

Mail an die Redaktion Glatteis und Neuschnee kann es am Freitagmorgen in ganz Bayern geben. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Regensburg.In ganz Bayern warnt der Deutsche Wetterdienst am Freitagmorgen vor glatten Straßen. Es muss streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe sowie geringen Neuschnee gerechnet werden. Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz war es am Freitagmorgen noch ruhig. Ein Sprecher sagte, es habe kein vermehrtes Unfallgeschehen gegeben. Allerdings müsse noch der Berufsverkehr abgewartet werden.

Einen größeren Unfall gab es im Landkreis Bayreuth: Auf der glatten A9 bei Plech ist ein Lastwagen zuerst ins Schleudern geraten, dann fuhr ihm ein Sattelzug auf. Wie die Polizei berichtete, verletzte sich der Fahrer des zweiten Lastwagens am Donnerstagabend und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Zusammenstoß war so stark, dass rund 400 Liter Kraftstoff auf die Fahrbahn liefen. Gegen 4 Uhr wurde die Sperrung in Fahrtrichtung München aufgehoben. (dpa/ri)