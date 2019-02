Winter Glätte-Unfälle und Probleme in Ostbayern Blitzeis sorgte in der Region für Unfälle und einen Schulausfall. Auch unsere Zeitungszusteller hatten Probleme.

Von Antonia Küpferling

Mail an die Redaktion Eisregen hat in Ostbayern ab Donnerstagnachmittag für zahlreiche Probleme gesorgt. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Spiegelglatte Gehwege und verschneite Straßen sorgten am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag vielerorts für Probleme. Gegen Mittag hatte der Deutsche Wetterdienst schon vor Blitzeis in Ostbayern gewarnt, am frühen Abend schlug der Eisregen dann zu. Besonders hart traf es die Fußgänger, die nur noch mit Trippelschritten vorankamen – und selbst dann eher rutschend als laufend.

Auch der Straßenverkehr wurde durch das Wetter behindert. Auf der A 93 kam es auf Höhe Teublitz zu mehreren Unfällen. Weil Fahrzeuge mit der Mittelleitplanke kollidiert waren, bildeten sich Staus. Zudem gingen allein am Donnerstag in der Zeit zwischen 16 und 21 Uhr 40Meldungen zu umgestürzten Bäumen in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz ein. Die Feuerwehren rückten aus und sorgten wieder für freie Fahrt.

27 witterungsbedingte Unfälle

Auf den Straßen kamen die Ostbayern insgesamt aber besser voran als auf den Gehwegen, die zu Schlittschuhbahnen mutierten. So blieb es bis Freitagmorgen bei 27 witterungsbedingten Verkehrsunfällen, davon ereigneten sich die meisten, nämlich 13, in Stadt und Landkreis Regensburg. Verletzt wurde glücklicherweise kaum jemand, meist blieb es bei Blechschäden.

Über die Wetterverhältnisse gefreut haben dürften sich derweil viele Schüler in der Stadt Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach. Die Schulen reagierten kurzfristig auf die Glätte und ließen den Unterricht ausfallen.

Verzögerte Zeitungs-Zustellung

Die Glätte bereitete in der Nacht auch unserem Medienhaus große Probleme. Jede Nacht sind etwa 80 Fahrer unterwegs, die die Zeitungen aus dem Druckzentrum in Regensburg in die Regionen bringen. Dort tragen dann etwa 1600 Zusteller die Mittelbayerische von Tür zu Tür. Durch die glatten und teilweise nicht geräumten Straßen verzögert sich bei winterlichen Verhältnissen schnell die Zustellung.

Bei normalen Straßenverhältnissen legen die Fahrer in den frühen Morgenstunden etwa 9000 Kilometer zurück, eine Strecke wie von Regensburg bis nach Shanghai. Wenn die Fahrer aufgrund der Straßenverhältnisse nicht mit der regulären Geschwindigkeit fahren können, kommt es im gesamten Zustell-Ablauf zu Verspätungen. „In der Nacht zum Freitag waren die Fahrer im Schnitt eine Stunde später als üblich am Ziel“, erklärt Klaus Huber, der Leiter der MZ-Logistik.

„In den letzten Tagen sind schon 25 Zusteller so unglücklich gestürzt, dass sie mit Brüchen oder Prellungen nun komplett ausfallen.“ Klaus Huber, MZ-Logistikchef



Sobald die Zeitungspakete bei den Zustellern angekommen sind, machen die sich zu Fuß oder mit dem Auto auf den Weg zu den Lesern. Während morgens, wenn viele Ostbayern zur Arbeit gehen, die Straßen meist schon gut geräumt sind, kommen die Zusteller ein paar Stunden zuvor oft nur mit Spikes, also kleinen Dornen an der Schuhsohle, voran. Und selbst mit diesen Sicherheitsvorkehrungen ist es oftmals nicht leicht für die Zusteller, unversehrt von Briefkasten zu Briefkasten zu kommen. „Wir erleben es immer wieder, dass die Straßen und Wege zu den Häusern gerade in kleineren Orten nur sehr schlecht oder gar nicht gestreut und geräumt sind“, erzählt Huber. Die Folge: „In den letzten Tagen sind schon 25 Zusteller so unglücklich gestürzt, dass sie mit Brüchen oder Prellungen nun komplett ausfallen.“

Verzögerung bis zum Mittag

Die Mittelbayerische bereitet sich auf Ausfälle vor. „Aber auch mit unseren Springern kann sich die Zustellung an Tagen wie am Freitag bis zum Mittag verzögern“, erklärt Huber. Wenn die Zeitungen flächendecken nicht rechtzeitig zugestellt werden können, schaltet die MZ kostenlos das E-Paper für alle frei. Zusätzlich versuchen die Zusteller, noch so viele Zeitungen wie möglich zuzustellen. „Diese Woche habe ich von einem Zusteller erfahren, der gestürzt ist und dann noch mit einer Prellung die restlichen Zeitungen ausgetragen hat, bevor er zum Arzt gegangen ist“, erzählt Huber. „Da kann ich mich nur bedanken – aber erwarten kann ich das nicht. Denn am Ende steht die Gesundheit unserer Mitarbeiter an erster Stelle.“

Reaktionen Leser: Bei WhatsApp und auf Facebook bedankten sich zahlreiche Leser bei den Zustellern für Ihren Einsatz. Eine Leserin schrieb: „Danke und Hut ab vor den Austrägern!“

Dank: Logistik-Chef Klaus Huber bedankt sich im Namen des ganzen Medienhauses bei allen Zustellern und Fahrern, die trotz schwierigster Straßen- und Witterungsverhältnisse die Zeitung zu den Abonnenten bringen.

Die Zeit der extremen Glätte könnte indes bald erstmal vorbei sein. Denn in den nächsten Tagen soll milde Atlantikluft nach Bayern strömen, durch die auch in Ostbayern im Flachland Tauwetter erwartet wird. Wetterexperten rechnen am Wochenende mit frühlingshaften Temperaturen von bis zu zehn Grad oder mehr.

