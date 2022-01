Anzeige

Service Glättewarnung für Ostbayern Der Deutsche Wetterdienst warnt heute Abend weiter dringend vor Glatteis - unter anderem in Cham, Regensburg und Schwandorf.

Mail an die Redaktion Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte in Ostbayern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ostbayern.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch immer vor gefährlichem Glatteis am heutigen Abend. Betroffen sind weite Teile Ostbayerns. Konkret genannt werden Cham, Schwandorf, sowie Landkreis und Stadt Regensburg. Doch auch in Kelheim und Neumarkt sollte man vorsichtig sein - denn auch hier warnte der DWD bereits am heutigen Nachmittag.

Der Wetterdienst weist zudem auf mögliche Gefahren hin: Es könnten starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auftreten. Der DWD rät ausdrücklich, das Autofahren zu vermeiden. Bereits am frühen Vormittag mahnte der DWD, dass voraussichtlich am Donnerstagabend von Norden her eine Kaltfront in den Freistaat ziehen und in der Nacht zu Freitag Schneeregen oder Schnee mit sich bringen würde.

Vorerst dauern die Warnungen bis 20 Uhr an, jedoch ist eine Verlängerung in die Nacht hinein durchaus möglich, denn die Glättewarnungen wurden heute schon einmal verlängert von einem eigentlichen Ende gegen 18 Uhr. (dp)