Unfälle Glasscheibe fällt von Kran: Arbeiter schwer verletzt Eine Glasscheibe ist von einem Kran auf den Fuß eines Arbeiters gefallen und hat diesen schwer verletzt.

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Ungerhausen.Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, baute eine Firma auf einer Baustelle in Ungerhausen (Landkreis Unterallgäu) am Freitag Glasscheiben mithilfe eines Krans aus, als eine der Scheiben nach Angaben eines Polizeisprechers „ohne Fremdkontakt“ splitterte. Das sechs mal drei Meter große Glas löste sich vom Kran und fiel dem Arbeiter auf den Fuß. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus.