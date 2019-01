Wetter Glatte Straße: Viele Unfälle, kaum Verletzte Der andauernde Schneefall hat viele Polizisten im südlichen Bayern in der Nacht zum Sonntag beschäftigt. „Wir hatten seit Samstagabend 140 Einsätze wegen heruntergefallener Äste oder liegengebliebener Autos“, sagte ein Sprecher der Polizei Oberbayern Süd am Sonntagmorgen. Verkehrsunfälle blieben überwiegend ohne Verletzte. Ähnliches meldete die Polizei für den nördlichen Bereich Oberbayerns.

Merken

Mail an die Redaktion Eingeschneite Autos stehen in einer Straße. Foto: Sven Hoppe

Rosenheim.Das Präsidium Schwaben Süd/West zählte am Samstag bis zum frühen Abend 135 Verkehrsunfälle, dabei seien sieben Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Die Polizei in Franken meldete keine relevanten witterungsbedingten Unfälle - ebenso die Polizei in Niederbayern. „Bei uns hat es aufgehört zu schneien, die Straßen sind frei“, so ein Sprecher. „Das schaut alles gut aus!“