Verkehr Glatte Straßen zum Mittwochmorgen Der Deutsche Wetterdienst warnt Verkehrsteilnehmer: In der Nacht und am Vormittag droht Autofahrern in Ostbayern Glatteis.

Mail an die Redaktion In weiten Teilen Bayerns droht für den Mittwochmorgen Glätte auf den Straßen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-tmn

Regensburg.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Mittwochmorgen vor Glatteis in weiten Teilen Bayerns. Wegen überfrierender Nässe könne es zwischen 0 und 9 Uhr zu rutschigen Straßenverhältnissen kommen.

Warnung auch für die Region

Die Warnung des DWD erstreckt sich auch auf Stadt und Landkreis Regensburg, die Landkreise Cham, Schwandorf, Kelheim, Neumarkt, Amberg-Sulzbach sowie die Stadt Amberg.

Für Stadt und Kreis Regensburg sowie die Landkreise Cham und Schwandorf gilt die Warnung bereits ab Dienstagabend, 21 Uhr.

Der DWD appelliert an die Menschen, auf Autofahrten zu verzichten, wo möglich. Es könne zu starken Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr kommen.

Gefährliches Eis nicht nur auf der Straße

Auch anderswo bereitet das Eis Sorgen: Die Polizei warnt Bürger vor zu dünnem Eis auf Bayerns Gewässern. Am Dienstag mussten die Beamten in München im Englischen Garten ausrücken, weil viele Menschen auf die Eisfläche des Kleinhesseloher Sees gegangen waren. Am Rande des Sees seien auch einige eingebrochen, Verletzte habe es aber nicht gegeben, erklärte ein Polizeisprecher.

Am Wochenende war am Augsburger Kuhsee eine vierköpfige Familie in das Eis eingebrochen. Zeugen konnten das Paar und die zwei Töchter retten. Nach Angaben der Polizei waren während des Unglücks rund 300 Menschen auf dem zu dünnen Eis des beliebten Sees unterwegs