Anzeige

Unfälle Glatteis auf Oberpfälzer Straßen Winter hält Beamte der Polizeieinsatzzentrale auf Trab: Es gab 18 Unfälle. Auf der A6 rutschte ein Laster von der Fahrbahn.

Merken

Mail an die Redaktion Die Beamten in der Einsatzzentrale der Polizei hatten wegen des Wintereinbruchs Einiges zu tun. Foto: Philipp Breu

Regensburg.Schwierige Verkehrsverhältnisse nach Wintereinbruch: Auch auf Oberpfälzer Straßen kam es am Samstag ab den frühen Morgenstunden zu Unfällen und Behinderungen. Die Beamten in der Einsatzzentrale der Polizei hatten Einiges zu tun. Ein Überblick:

Die Unfälle setzten mit dem Schneefall gegen 7.30 Uhr ein. Mancherorts wurde es richtig glatt. Insgesamt fünfmal blieben Lastwagen an Steigungen hängen, wie die Polizei mitteilte. Betroffen waren das Autobahnkreuz Regensburg im Bereich der Überleitung von der A93 auf die A3 sowie die Bundesstraße 85 bei Pittersberg (Lkr. Amberg-Sulzbach).

Zwischen den Morgen- und den Mittagsstunden ereigneten sich nach Angaben der Polizei zudem insgesamt 18 Verkehrsunfälle. Bei zwei Crashs im Bereich Grafenwöhr (Lkr. Neustadt/WN) und Traitsching (Lkr. Cham) wurden die beiden Pkw-Fahrer leicht verletzt. Ansonsten blieb es bei Sachschäden.

Auf der A6 kurz vor der Ausfahrt Lauterhofen in Fahrtrichtung Nürnberg kam am Vormittag ein rumänischer Sattelzug von der Fahrbahn ab. Die Bergungsmaßnahmen dauerte am Mittag noch an. Zur exakten Schadenssumme machte die Polizei bisher keine Angaben.