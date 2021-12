Anzeige

Winter Glatteis führt zu Unfällen in Ostbayern Die A93 bei Weiden war zeitweise gesperrt. Der DWD warnt vor rutschigen Straßen. Auch die MZ-Zustellung ist betroffen.

Von Philip Hell

Merken

Mail an die Redaktion Der DWD warnt vor Glatteis in Ostbayern. Foto: Uwe Zucchi/picture alliance / Uwe Zucchi

Regensburg.Zu Wochenbeginn ist in weiten Teilen Ostbayerns Vorsicht geboten. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Anfrage der Mittelbayerischen mitteilte, gab es in der Oberpfalz rund ein Dutzend glättebedingte Unfälle. Schwerpunkt sei dabei die Nordoberpfalz gewesen. So war etwa die A93 bei Weiden zeitweise in beide Richtungen gesperrt, nachdem ein LKW-Fahrer auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Leitplanke rutschte, wie der Sprecher sagte. Die Gegenfahrbahn sei aufgrund mehrerer Auffahrunfälle gesperrt gewesen. Verletzte habe es bislang keine gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor örtlich auftretendem Glatteis. Rutschig kann es den Meteorologen zufolge in Regensburg, dem Landkreis Kelheim, dem Landkreis Cham und dem Landkreis Schwandorf werden. Somit ist fast das gesamte Verbreitungsgebiet der Mittelbayerischen betroffen. Es kann daher zu Verspätungen und Ausfällen bei der Auslieferung der heutigen Ausgabe kommen. Bis auf weiteres haben wir deshalb das e-Paper für alle Nutzer freigeschaltet. Sie erreichen dieses Angebot unter: .

Ostbayern: Glatteiswarnung gilt bis in die Nacht

Die Warnung des DWD gilt noch bis 6 Uhr am morgigen Dienstag. Dem Dienst zufolge können Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auftreten. Der DWD warnt: „Vermeiden Sie Autofahrten!“

Zahlreiche Glatteisunfälle in Regensburg

Es ist bereits das zweite Mal binnen weniger Tage, dass es in Ostbayern glatt wird. Am Tag vor Heilig Abend hatte die gesamte Region mit Glatteis zu kämpfen. . So verlor beispielsweise ein Regensburger Busfahrer die Kontrolle über sein Gefährt und touchierte mehrere geparkte Autos. Auf der A6 bei Amberg kam es zu einer Massenkarambolage mit 20 beteiligten Autos.(ph)