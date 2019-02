Wetter Glatteis hält Ostbayern in Atem „Wir haben enorme Glätte“, sagte ein Sprecher der Oberpfälzer Polizei. Vor allem Geh- und Radwege waren spiegelglatt.

Mail an die Redaktion Autofahrer müssen sich auf rutschige Straßenverhältnisse einstellen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Regensburg.Starker Eisregen sorgte am Donnerstagabend für rutschige Straßenverhältnisse in Ostbayern. Vor allem auf den Geh- und Radwegen bildete sich ein dicker Eispanzer. Ein Sprecher der Polizei sprach gegenüber der Mittelbayerischen „von enormer Glätte“. Seit 16 Uhr verzeichnete die Einsatzzentrale der Polizei in der Oberpfalz demnach 16 witterungsbedingte Unfälle. Eine Person wurde dabei verletzt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bereits ab Nachmittag in ganz Ostbayern vor Glatteis. Dabei galt bis in die Nacht zum Freitag hinein fast in der gesamten Oberpfalz und in Niederbayern die höchste Warnstufe. „Vermeiden Sie Autofahrten! Bleiben Sie im Haus“, hieß es in einer Mitteilung des DWD. Nach den letzten Tagen im Dauerfrost konnte der aufziehende Regen auf eiskaltem Boden blitzschnell gefrieren. Für Freitag kündigen sich dagegen Plusgrade an – die Lage dürfte sich entspannen.

Auf der A93 kam es während des Glatteisregens am späten Donnerstagnachmittag in der Nähe der Anschlussstelle Teublitz zu einem Verkehrsunfall. Ein BMW war in die Mittelleitplanke gefahren. Im Feierabendverkehr bildete sich in Fahrrichtung Nord ein kilometerlanger Rückstau.

