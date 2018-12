Verkehr Glatteis sorgte für Unfälle in Ostbayern Die Polizei zählte am Sonntag zwölf Glatteis-Unfälle in der Oberpfalz. Am Montagmorgen entspannt sich die Lage.

Mail an die Redaktion In den Landkreisen Cham, Schwandorf und Kelheim kann es am Sonntagnachmittag Glatteis geben. Foto: Jonas Güttler/dpa

Regensburg.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Glatteis-Warnungen in den Landkreisen Cham, Schwandorf, Kelheim, Neumarkt und Regensburg größtenteils aufgehoben. Am Montagmorgen gab es laut Polizei keine Zwischenfälle aufgrund der Glätte.

Am Sonntag sorgten Schnee und Glatteis für insgesamt zwölf witterungsbedingte Verkehrsunfälle in der Oberpfalz. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei am Abend der Mittelbayerischen. Insgesamt wurden dabei sieben Personen verletzt. In Dietfurt an der Altmühl im Kreis Neumarkt verunglückte ein Autofahrer, der noch mit Sommerreifen unterwegs war. In Stadt und Landkreis Regensburg ereigneten sich vier Unfälle, die auf die Straßenglätte zurückzuführen sind. Im Kreis Schwandorf waren es zwei, im Kreis Neumarkt drei.

Erst Ende November sorgte Glatteis für Chaos in Ostbayern. Alleine in der Stadt Cham war Blechschaden in Höhe von 140 000 Euro entstanden.

