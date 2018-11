Wetter Glatteis: Unterricht im Landkreis Tirschenreuth fällt aus

Mail an die Redaktion Ein Mann geht auf einem vereisten Gehweg. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Tirschenreuth.Wegen Glatteises fällt an nahezu allen Schulen im Landkreis Tirschenreuth am Freitag der Unterricht aus. Er habe dies aus Sicherheitsgründen für 34 Bildungseinrichtungen angeordnet, sagte Schulamtsdirektor Rudolf Kunz. Autos seien auf den spiegelglatten Straßen quergestanden. Vom Ausfall nicht betroffen sei die Berufsschule des Landkreises in der Oberpfalz. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Morgen für Ostbayern vor gefährlicher Straßenglätte.