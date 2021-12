Anzeige

Winter Glatteiswarnung für Ostbayern In der Region kann es am zweiten Weihnachtsfeiertag rutschig werden. Der Wetterdienst warnt vor Autofahrten.

Mail an die Redaktion Der DWD warnt vor Glatteis in Ostbayern Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance / Julian Stratenschulte/dpa

Regensburg.Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist in weiten Teilen Ostbayerns Vorsicht geboten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor örtlich auftretendem Glatteis. Rutschig kann es den Meteorologen zufolge in Regensburg, dem Landkreis Kelheim, dem Landkreis Neumarkt und dem Landkreis Schwandorf werden.

Ostbayern: Glatteiswarnung gilt bis kurz vor Mittag

Die Warnung des DWD gilt noch bis 10 Uhr. Dem Dienst zufolge können starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auftreten. Der DWD warnt: „Vermeiden Sie Autofahrten!“

Zahlreiche Glatteisunfälle in Regensburg

Es ist bereits das zweite Mal binnen weniger Tage, dass es in Ostbayern glatt wird. Am Tag vor Heilig Abend hatte die gesamte Region mit Glatteis zu kämpfen. . So verlor beispielsweise ein Regensburger Busfahrer die Kontrolle über sein Gefährt und touchierte mehrere geparkte Autos. Auf der A6 bei Amberg kam es zu einer Massenkarambolage mit 20 beteiligten Autos.(ph)