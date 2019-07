Klima Glauber will bayerische Klimaziele verschärfen Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) will die bayerischen Klimaziele verschärfen und einen eigenen Klimaschutzplan für Bayern vorlegen.

Merken

Mail an die Redaktion Thorsten Glauber (Freie Wähler), Umweltminister von Bayern, nimmt an einer Konferenz teil. Foto: Sven Hoppe/Archivbild

München.Zudem fordert er die Einführung eines Preises für den Ausstoß von Kohlendioxid. „Unser Klimaziel muss in meinen Augen ambitionierter werden. Bayern soll bis 2050 klimaneutral werden“, sagte Glauber der Deutschen Presse-Agentur.

Klimaneutral bedeutet, dass unter dem Strich keine Treibhausgase mehr zusätzlich in die Atmosphäre gelangen, die den Prozess der Erderwärmung beschleunigen. Dabei kann der Ausstoß etwa von Kohlendioxid allerdings an anderer Stelle wieder ausgeglichen werden. In ihrem Koalitionsvertrag hatten CSU und Freie Wähler in dem Zusammenhang vereinbart, die Treibhausgasemissionen im Freistaat bis 2050 auf unter zwei Tonnen je Einwohner und Jahr zu reduzieren.

Zugleich betonte Glauber: „CO2 muss einen Preis haben.“ Eine zukunftsgerichtete Wirtschaftspolitik müsse sich danach ausrichten, CO2 einzusparen. „In meinen Augen sollte belohnt werden, wer das Klima schont“, erklärte er. „Die Bepreisung muss aber wirksam und sozial gerecht erfolgen. Sie darf die Gesellschaft nicht spalten.“