Fleischproduktion Glauber wirbt für mehr Hofschlachtungen Der Minister will Rindern und Schweinen stressige Transporte ersparen. Die EU eröffnet dafür neue Möglichkeiten.

Von Alexander Kain

Thorsten Glauber (Freie Wähler), Umweltminister von Bayern, wirbt für mehr Hofschlachtungen. Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

München.Die Deutschen essen immer weniger Fleisch: 57,3 Kilogramm waren es im vergangenen Jahr, so wenig wie noch nie seit Berechnung des Verzehrs im Jahr 1989. Mehr als zehn Prozent der Deutschen ernähren sich sogar vegetarisch oder vegan, zudem rücken Fleischersatzprodukte immer mehr in den Fokus der Konsumenten.

Viele finden: Tierwohl sollte mehr Achtsamkeit verdienen. Konnte Fleisch früher nicht preiswert genug sein, bieten mittlerweile sogar Discounter Fleisch aus verbesserter Haltung an, zudem fragen immer mehr Verbraucher nach besonderen Fleischqualitäten und regionaler Herkunft.

Gleichwohl: Tiertransporte und Fleischfabriken gehören bis heute nicht der Vergangenheit an. Doch nun gewinnt eine neue Variante zunehmend an Aufmerksamkeit: Die sogenannte Weideschlachtung. Die EU-Kommission hat kürzlich ihre Vorgaben dazu geändert – und hofnahe Schlachtungen damit erleichtert.

Neuen Leitfaden herausgegeben

In Bayern ist Umweltminister Thorsten Glauber (Foto: Sven Hoppe/dpa) für das Thema verantwortlich. Der Freie Wähler findet: „Tiere sollten in vertrauter Umgebung tierschonend geschlachtet werden können. Eine hofnahe Schlachtung in vertrauter Umgebung bedeutet weniger Stress für die Tiere und mehr Tierschutz“, sagte er. „Massenmarkt und lange Lebendtiertransporte sind nicht mehr zeitgemäß.“

Sein Ziel? „Dass die tierschonendere Weideschlachtung in Bayern häufiger praktiziert wird. Die neuen EU-Vorgaben schaffen Rechtssicherheit.“ Das Umweltministerium hat daher einen neuen Leitfaden herausgegeben, um über rechtliche und praktische Aspekte zu informieren. „Mit dem Leitfaden unterstützen wir Landwirte und Behörden dabei, die Möglichkeiten der hofnahen Schlachtung so weit wie rechtlich möglich zu nutzen. Bei Landwirten und Verbrauchern stößt die hofnahe Schlachtung auf ein immer größeres Interesse.“

Dabei gehört es durchaus zu Glaubers Zielen, die bestehenden regionalen Strukturen im Schlachtbereich in Bayern zu erhalten und bayerische Metzger, die noch selber schlachten, zu stärken. „Auch Verbraucher haben zunehmend den Wunsch nach nachhaltigen Produkten aus der Region. Wir brauchen mehr Qualität statt Quantität“, findet der Umweltminister.

Eine hofnahe Schlachtung sei zudem oft mit einer direkten Vermarktung verbunden. „Das führt zu kurzen Wegen, stärkt die bäuerliche Landwirtschaft und ermöglicht Verbrauchern den Erwerb regionaler Produkte.“ Regionale Vermarktung schaffe Vertrauen bei Verbrauchern und erhöhe somit die Wertschöpfung vor Ort. „Die Corona-Pandemie hat uns noch einmal klar vor Augen geführt, wie wichtig kurze Wege und Regionalität sind. Auch die Verbraucher können mit ihrem Kaufverhalten zu mehr Nachhaltigkeit und Tierwohl beitragen.“

Und was gilt nun konkret? Aufgrund europäischer Rechtsvorgaben sind die Möglichkeiten der Weideschlachtung nach wie vor nur begrenzt zulässig. „Grundsätzlich müssen Tiere nach den geltenden EU-Vorgaben in einem zugelassenen Schlachthof geschlachtet werden“, so ein Ministeriumssprecher. Dazu zähle insbesondere auch die tierartunabhängige Schlachtung in einem vollmobilen zugelassenen Schlachthof auf dem Gelände des Herkunftsbetriebs und die tierartunabhängige Schlachtung in einem hofeigenen, zugelassenen Schlachthaus. „Durch die im September dieses Jahres in Kraft getretene europäische Rechtsänderung dürfen zudem nun insbesondere bis zu drei Hausrinder und bis zu sechs Hausschweine unter Nutzung einer mobilen Schlachteinheit im Herkunftsbetrieb geschlachtet werden“, heißt es im Umweltministerium.

Unabhängig von Haltungsform

Die EU-weit geregelte Schlachtung im Herkunftsbetrieb sei unabhängig von der Haltungsform – im Gegensatz zu der bisherigen nationalen Regelung, die nur bei ganzjährig im Freien gehaltenen Rindern galt. „Die neuen EU-Regelungen lassen damit insgesamt mehr Flexibilität bei der hofnahen Schlachtung zu“, so das Ministerium.

Kleine Wiederkäuer würden von den neuen EU-Vorgaben jedoch bislang nicht umfasst – Schafe und Ziegen dürften damit derzeit hofnah nur in einer vollmobilen Schlachtanlage oder in einem stationären zugelassenen Schlachthaus am Hof geschlachtet werden, heißt es.

Ein besonderes Problem ergibt sich dabei aus einer Haltungsform, die für die Tiere eigentlich besonders natürlich wäre: „Bei extensiv im Freien gehaltenen Rindern und Schweinen ist der Transport in einen Schlachthof aufgrund der Wildheit der Tiere oft nicht ohne weiteres möglich“, so das Umweltministerium. Durch die Weideschlachtung sei es auch möglich, Tiere in schlecht erreichbarem oder unzugänglichem Gelände wie Alm- und Waldweiden oder Inseln tierschonend vor Ort zu betäuben und zu entbluten. „Zudem fällt bei der Weideschlachtung die Gefahr von Verletzungen für Mensch und Tier durch eine Beunruhigung der Tiere bei Einfangversuchen für die Verladung weg“, sagte ein Sprecher.

An seiner Seite weiß Umweltminister Glauber dabei seine Kabinettskollegin, die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU): „Weideschlachtungen können vor allem für Betriebe mit kleineren Tierbeständen eine sinnvolle Alternative darstellen. Das gilt für Rinder ebenso wie für Geflügel“, sagt sie.