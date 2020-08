Anzeige

Inklusion Gleiches Recht für Gehörlose Der Bezirksverband der Gebärdensprachgemeinschaft übt Kritik an der Politik – und fordert Nachbesserungen ein.

Von Angelika Lukesch

Mail an die Redaktion Wenzel Spreitzer mahnt die Politik an, gehörlose und hörgeschädigte Menschen nicht zu vergessen. Foto: Thomas Spreitzer

Regensburg.Der schnelle Informationsfluss zwischen Regierung, Gesundheitseinrichtungen und den Bürgern ist und war während der Covid-19-Pandemie von essenzieller Wichtigkeit. Doch werden tatsächlich alle Bürger erreicht? Der Bezirksverband der Gebärdensprachgemeinschaft verneint dies und legt den Finger in eine offene Wunde: Die Bedürfnisse oder Notwendigkeiten gehörloser oder hörgeschädigter Menschen würden nicht oder kaum berücksichtigt. Dies stelle in Zeiten der Corona-Pandemie eine nicht mehr tolerierbare Benachteiligung dar.

„Leider ist der Zugang zu Informationen für Menschen mit Höreinschränkung und taube Menschen nicht barrierefrei möglich. Pressekonferenzen werden ohne Gebärdensprachdolmetscherinnen und Untertitel gesendet. Informationen in Gebärdensprache sind, wenn überhaupt, nur im Internet und zeitverzögert verfügbar“, sagt der Bezirksvorsitzende der Gebärdensprachgemeinschaft, Wenzel Spreitzer. Deutschland sei hier insgesamt recht „rückschrittlich“ und sei „weit hinter anderen Ländern zurück“.

Auch Untertitel sind wichtig

Die Betroffenen bitten um den verstärkten Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Vor allem sei es jedoch nötig, auch regionale Informationen für Hörgeschädigte aufzubereiten. „Wir sind ebenso Bürger der Oberpfalz, der einzelnen Städte und Ortschaften“, sagt Spreitzer. Einzig das Robert-Koch-Institut gehe mit gutem Beispiel voran und habe stets Gebärdendolmetscher vor Ort.

„Weder bei den Informationen der Bundesregierung noch der Landesregierung wurde dies berücksichtigt“, sagt Spreitzer. Und auch im regionalen Bereich hakt es gewaltig. „In Regensburg beispielsweise wurden von der Oberbürgermeisterin auf der Homepage der Stadt Informationen über Videos mitgeteilt, diese waren nicht in Gebärdensprache abrufbar und daher nicht zugänglich für Menschen, die nicht hören können“, kritisiert Spreitzer. Auch fordert er Video-Untertitel für schwerhörige Menschen, die eher an der deutschen Lautsprache als an Gebärdensprache orientiert seien.

