Unfälle Gleitschirmflieger stürzt 30 Meter ab Ein Gleitschirmflieger ist am Dienstag nach seinem Start am Mittelstaufen in Bad Reichenhall rund 30 Meter tief abgestürzt.

Bad Reichenhall.Ein Rettungshubschrauber flog den 33-Jährigen schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte. Der Mann befinde sich nicht in Lebensgefahr. Bei Nebel brachte der Hubschrauber eine Notärztin und zwei Bergretter zum Gleitschirmflieger. Im Luftrettungssack wurde der Einheimische schließlich an einem Tau ausgeflogen.