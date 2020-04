Anzeige

Kriminalität Gleitschirmflieger verfing sich in Baumwipfel Rund 40 Feuerwehrleute mussten in Bad Staffelstein einen Gleitschirmflieger aus einem Baum befreien.

Bad Staffelstein.Der 33-Jährige wollte am Karfreitag vom Staffelberg herabsegeln, verfing sich aber in einem Baumwipfel und verletzte sich leicht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er wurde ambulant versorgt - und bekam eine Anzeige, weil er gegen das Infektionsschutzgesetz verstieß. Gleitschirmfliegen gilt nicht als triftiger Grund, das Haus zu verlassen.