Glaube Gloria: Der Papst soll Buße tun Nach indigenen Riten im Vatikan: Rund 100 konservative Katholiken rufen zu „brüderlicher Zurechtweisung“ von Franziskus auf.

Von Marianne Sperb und Dr. Christian Eckl

Mail an die Redaktion Mitglieder eines indigenen Volkes mit bemalten Gesichtern und Federschmuck am Kopf treffen auf Papst Franziskus während der Eröffnungsmesse für die Amazonas-Synode. Foto: Andrew Medichini/AP/dpa

Rom.Eine Gruppe konservativer Katholiken hat Papst Franziskus zu öffentlicher Buße wegen angeblichen Götzendienstes aufgerufen. Der Papst habe die „heidnische Göttin Pachamama“ angebetet und damit die Kirche des Apostels Petrus entweiht, zitieren die Katholische Nachrichtenagentur kna und Medien wie Domradio Köln aus einem Brief, der am Dienstag in sieben Sprachen auf verschiedenen Internetseiten veröffentlicht wurde. Unter den rund 100 Unterzeichnern ist auch Gloria von Thurn und Taxis.

Die Verfasser des Schreibens rufen die Bischöfe weltweit zu einer „brüderlichen Zurechtweisung“ von Papst Franziskus auf. Die Oberhirten sollen Gläubige warnen, dem Beispiel des Kirchenoberhaupts zu folgen, weil sonst die „ewigen Verdammnis“ drohe. Die Kritiker werfen dem Pontifex vor, er habe das erste alttestamentliche Gebot verletzt.

Auslöser der Aktion ist die Amazonas-Synode Ende Oktober in Rom. Zum Auftakt hatte in den vatikanischen Gärten ein Gebet für die Schöpfung mit indigenen Riten stattgefunden. Symbole indigener Traditionen waren auch während der Synode und ihrer Gottesdienste zu sehen. In der Kirche Santa Maria wurden sogenannte Pachamama-Figuren aufgestellt; sie stellen die Muttergöttin Pachamama dar, die von indigenen Völkern in Südamerika verehrt wird. Die Holzfiguren einer unbekleideten Schwangeren sollen das Leben und seine Zukunft symbolisieren.

Petition „Gegen die jüngsten Sakrilege“

Konservative Christen werten „heidnische Symbole“ in einer Kirche als Sakrileg. Die Anbetung in den Vatikanischen Gärten betrachten die Briefschreiber als „Entweihung“. Die Petition „Gegen die jüngsten Sakrilege“ stützt sich auf Kritik von verschiedenen Kardinälen und Bischöfen, die die Gestaltung der Amazonas-Synode als „götzendienerisch und sakrilegisch“ verurteilt hätten. Als Gewährsleute genannt werden die deutschen Kardinäle Walter Brandmüller und Gerhard Ludwig Müller sowie der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer und der Churer Weihbischof Marian Eleganti.

Zu den Unterzeichnern des Briefs zählen laut dem Blog „Stilum Curiae“ des früheren Vatikankorrespondenten Marco Tosatti der deutsche Philosoph Josef Seifert und der emeritierte Freiburger Theologe Hubert Windisch sowie der Priester Stefan Dreher, Hausoberer der Petrusbruderschaft in Stuttgart.

Voderholzer gegen Aufgabe des Zölibats

Bereits am 31. Oktober hat sich der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer, der nicht zu den Unterzeichnern des Briefes zählt, kritisch über die heidnische Figur Pachamama geäußert. In der Wolfgangspredigt, die der Regensburger Bischof traditionell zum Patrozinium des Regensburger Bistumsheiligen St. Wolfgang hält, sagte Voderholzer wörtlich: „Unter theologischer Rücksicht erregten im Blick auf die Amazonas-Synode vor allem zwei Themen Aufmerksamkeit: Die Frage der Inkulturation, also die Art und Weise der Übernahme von vorchristlichen Formen der Frömmigkeit, konkret in unserem Fall der Verehrung naturaler Fruchtbarkeit in Form der personifizierten Mutter Erde, der Pacha-Mama; und dann die – vor allem von europäischen Beobachtern noch einmal forcierte – Frage der Zulassung bewährter verheirateter Männer zum priesterlichen Dienst“, so Voderholzer. Und weiter: „Bei näherer Betrachtung laufen beide Themen auf dieselbe Frage zu: Bringt die christliche Botschaft etwas Neues oder bestätigt und heiligt sie nur das schon überliefert Vorhandene? Und wenn die christliche Botschaft etwas Neues beinhaltet, worin besteht es?“

Für Voderholzer war bei der Amazonas-Synode eben nicht klar, was die Figur mit dem christlichen Glauben zu tun haben sollte: „Es war jedenfalls nicht ersichtlich, dass die entsprechenden Figuren die Verwandlung und Reinigung von einer naturalen Frömmigkeit hin zur heilsgeschichtlich ausgerichteten Marienfrömmigkeit durchlaufen hatten – entsprechend den Bemühungen früherer katholischer Missionare“, so der Regensburger Bischof in der Predigt. Weiche man aber diese Bruchstellen zwischen heidnischem Glauben und katholischer Lehre auf, so liefere man gerade den „evangelikalen und pentekostalen und in ganz Lateinamerika sehr aktiven und erfolgreichen Missionaren noch Argumente gegen die katholische Kirche“.

Vehement positionierte sich Voderholzer gegen die Forderung der Amazonas-Synode, auch nicht zölibatär lebende Priester in „entlegenen Regionen der Kirche“ zuzulassen: „Dies ist freilich nicht besonders originell oder gar neu, und in seiner Zielsetzung durchschaubar. Denn es gibt in der weltumspannenden einen und deshalb katholischen Kirche keine kirchlich zweitrangigen Regionen. Und in einer so bedeutenden Frage kann und wird es auch keine nur regionalen Lösungen geben.“

