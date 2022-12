Videos & Stimmen Gloria Gray gegen Karl-Heinz Eppinger: Bürgermeisterwahl in Zwiesel ist entschieden von Katarina Cavar

Mail an die Redaktion Freude nach der Wahl bei SPD-Kandidat Karl-Heinz Eppinger. Im Hintergrund nimmt aber auch die unterlegene Gloria Gehring alias Gloria Gray Glückwünsche entgegen. Foto: Katarina Cavar

Zwiesel, Stadt.Fünf Kandidaten haben vor zwei Wochen um das , jetzt sind noch zwei übriggeblieben: Die parteilose Gloria Gehring alias Gloria Gray und Karl-Heinz Eppinger von der SPD traten am Sonntag in einer Stichwahl gegeneinander an.

Am Ende war es eine klare Sache: Karl-Heinz Eppinger (SPD) ist mit 53,97 Prozent Prozent zum neuen Bürgermeister der Glasstadt gewählt worden. Seine Herausforderin Gloria Gray (parteilos) erreichte 46,03 Prozent.

