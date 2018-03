Fussball „Glücksfall“ Köllner: Bornemann lobt Nürnberger Coach

Mail an die Redaktion Andreas Bornemann(l) und Michael Köllner stehen vor dem FCN-Logo. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Nürnberg.Für Nürnbergs Sportvorstand Andreas Bornemann ist sein Cheftrainer Michael Köllner ein Glücksfall. „Wir haben bei ihm in der U21 und im Nachwuchsleistungszentrum gesehen, wie akribisch und fleißig er mit einer jungen Mannschaft arbeitet, wie er sie mit einer erkennbaren Handschrift und einer guten Idee versehen hat“, sagte Bornemann der Deutschen Presse-Agentur über Köllner, der am Mittwoch ein Jahr Coach der Franken ist. „Wenn ihn jemand als Glücksfall bezeichnet, würde ich nicht widersprechen.“ Köllner wurde vor einem Jahr zum Cheftrainer des 1. FC Nürnberg befördert und hat mit dem „Club“ gute Aussichten, in die Fußball-Bundesliga aufzusteigen.