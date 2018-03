Regierung Glückwünsche für neuen Ministerpräsidenten Söder Markus Söder (CSU) hat am Freitag nach seiner Wahl zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten Glückwünsche aus der ganzen Gesellschaft erhalten.

Mail an die Redaktion Kardinal Reinhard Marx gibt ein Statement ab. Foto: Andreas Gebert/Archiv

München.Der Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx wünschte ihm für das neue Amt „viel Erfolg, das Vertrauen der Menschen in Bayern, immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und auch Zuversicht bei der Gestaltung der Zukunft des Freistaates, die notwendige Kraft für die vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit, eine glückliche Hand zum Wohl unseres Landes sowie für die Menschen weit darüber hinaus und zu allem Gottes reichen Segen“.

Auch Bayerns evangelischer Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm gratulierte und betonte: „Markus Söder bekennt sich zu seinem christlichen Glauben und engagiert sich in vielfältiger Weise für unsere Kirche, bis vor kurzem auch als Mitglied der Landessynode. Ich freue mich auf ein konstruktives und vertrauensvolles Miteinander, das auch bisweilen unterschiedliche Meinungen verträgt.“

Für die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern erklärte deren Präsidentin Charlotte Knobloch, Söder habe sich „über viele Jahre auf seinen unterschiedlichen Positionen nach bestem Wissen und Gewissen für unser Land und das Wohl der Menschen in Bayern eingesetzt. Er zählt ohne Zweifel zu den herausragenden Politikern unserer Zeit .... Er ist tief in Tradition und Glauben sowie in unseren freiheitlich-demokratischen Grundsätzen verwurzelt.“

Der Präsident des Bayerischen Landkreistages, der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU), erklärte zu Söders Wahl: „Wir wünschen ihm viel Glück bei allem, was er anpackt, und bauen darauf, dass auch zukünftig alle gemeinsam für ein Weiterkommen unseres Bayerns einstehen. Schon jetzt stehen viele Sachfragen auf der Agenda. Es gibt viel zu tun, um unsere Heimat weiter nach vorne zu bringen.“

Der Präsident des Bayerischen Handwerkstages (BHT), Franz Xaver Peteranderl, verbindet Söders Wahl auch mit der Hoffnung auf eine Verringerung der Steuer- und Abgabenlast für Betriebe und Mitarbeiter: „Das Thema wurde im Koalitionsvertrag von Union und SPD weitgehend ausgespart. Wir hoffen, dass Herr Dr. Söder das Thema Steuersenkungen über den Bundesrat wieder auf die Tagesordnung bringt.“