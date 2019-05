Fussball Gnabry von Hoeneß-Lob geschmeichelt: „Schönes Gefühl“ Serge Gnabry fühlt sich durch das jüngste Lob von Bayern Münchens Vereinspräsident Uli Hoeneß geschmeichelt.

Merken

Mail an die Redaktion Münchens Serge Gnabry, hier beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Foto: Federico Gambarini/Archivbild

München.„Von einer Person wie Uli Hoeneß so gelobt zu werden, ist ein schönes Gefühl“, sagte der Fußball-Nationalspieler in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview von DAZN und Spox. „Wenn er so etwas sagt, gibt mir das noch einen Extra-Schub, mehr Selbstbewusstsein und die Motivation, so weiterzumachen.“ Hoeneß hatte den 23 Jahre alten Fußball-Offensivspieler zuletzt im „Kicker“ als „größte Überraschung in dieser Saison, und zwar in positiver Hinsicht“ gelobt.

Gnabry bezeichnete Bayern-Coach Niko Kovac als wichtigen Förderer. „Er hat mir das Vertrauen gegeben, weil er mich immer wieder aufgestellt hat. Ich versuche, dieses Vertrauen mit harter Arbeit unter der Woche und guten Leistungen in den Spielen zurückzuzahlen“, sagte er.

Vor dem Fernduell um die Meisterschaft am letzten Spieltag lobte Gnabry Rivale Borussia Dortmund. „Dortmund hat eine brutale Saison gespielt mit dieser jungen Truppe. Bevor es in die Rückrunde ging, hatten sie neun Punkte Vorsprung. Sie haben dann oft durch Kleinigkeiten ihre Spiele verloren und den Vorsprung damit eingebüßt“, sagte Gnabry. „Dennoch sollte jeder die Leistung des BVB anerkennen.“ Die Münchner gehen mit zwei Punkten Vorsprung und der deutlich besseren Tordifferenz ins Bundesliga-Finale am Samstag gegen Eintracht Frankfurt.