Eishockey

Goc und Reimer erklären Rücktritt aus Eishockey-Nationalteam

Kapitän Marcel Goc und Stürmer Patrick Reimer beenden eineinhalb Monate nach dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen ihre Karriere im deutschen Eishockey-Nationalteam. Beide werden bei der Weltmeisterschaft im Mai in Dänemark nicht mehr für das Team von Trainer Marco Sturm antreten, wie der Deutsche Eishockey-Bund am Mittwoch bekanntgab. Der 34 Jahre alte Goc hatte Coach Sturm am Montag in einem persönlichen Gespräch über den Schritt informiert, auch der 35-jährige Reimer erklärte dem Trainer in dieser Woche das Aus seiner internationalen Karriere.