Naturschutz

Göppel: Skischaukel-Aus war rein politische Entscheidung

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich nach Ansicht des CSU-Politikers Josef Göppel aus rein politischen Erwägungen gegen den geplanten Verbindungslift am Riedberger Horn im Allgäu entschieden. „Ich kenne Markus Söder so, dass es eine politische Entscheidung ist“, sagte der Umweltpolitiker am Samstag dem Bayerischen Rundfunk. „Sein oberstes Prinzip ist, im Herbst ein gutes Ergebnis einzufahren - das ist völlig klar“, sagte Göppel mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern. Wenn Söder „ökologische Glaubwürdigkeit wirklich erreichen will, muss er auch eine Kehrtwende vollziehen beim Flächenverbrauch in Bayern - und das steht noch aus“, sagte Göppel.