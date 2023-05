Verkehr Golden Retriever legen Autobahn bei Passau lahm

Zwei freilaufende Hunde haben eine Totalsperre der Autobahn 3 bei Passau verursacht. Autofahrer hätten die Golden Retriever entdeckt und die Polizei alarmiert, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag. Weil die Tiere in beiden Fahrtrichtungen unterwegs waren, ging am Samstagmorgen auf der A3 in Höhe der Donaubrücke gar nichts mehr, weder nach Regensburg, noch nach Österreich. Einer der Hunde konnte schließlich eingefangen und den Besitzern übergeben werden. Der andere Hund sei von alleine weggelaufen und gegen Mittag wohlbehalten zu Hause angekommen. Nach Angaben der Passauer Verkehrspolizei waren die Golden Retriever ausgerissen und bei ihrer Tour schließlich auf der Autobahn gelandet.

dpa