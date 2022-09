Nürnberger Land Goldene Bürgermedaille ist künftig aus Silber

Die Goldene Bürgermedaille der Stadt Lauf an der Pegnitz ist künftig nur noch vergoldet - und nicht mehr komplett aus Feingold. Der Stadtrat habe den entsprechenden Vorschlag am Donnerstagabend einstimmig angenommen, sagte ein Sprecher der Stadt am Freitag. Der Grund für die Entscheidung ist simpel: Gold ist zu teuer geworden.

dpa