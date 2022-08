Rudern Goldkandidat Zeidler rudert mit Halbfinal-Erfolg in Endlauf

Welt- und Europameister Oliver Zeidler hat bei der Ruder-EM seine Ambitionen auf den Titel untermauert. Der 26-Jährige gewann am Samstag auf der Regattastrecke in Oberschleißheim souverän seinen Halbfinallauf im Einer vor Melvin Twellaar aus den Niederlanden. Zeidler, der im Vorlauf Probleme in der Startphase hatte, dominierte die Konkurrenz in seinem Rennen souverän.

dpa