Museum Golfgeschichte neu erzählt In seinem Antikhaus hat Peter Insam eine tolle Sammlung zusammengetragen. Er erklärt auch, wo der Sport wirklich herkommt.

Von Marion Lanzl

Peter Insam in der „Hall of Femme": Die Exponate hier zeigen die Damenwelt auf ihrem Siegeszug in den Golfsport.

Regensburg.Mitten im pulsierenden Herzen Regensburgs ist ein Kleinod verborgen – von vielen übersehen, aber von immer mehr Gästen aus aller Welt entdeckt. Im Keller des Antikhauses Insam wurde eine weltweit einzigartige Sammlung zusammengetragen zu einem Museum der Golfgeschichte. An der Ecke Tändlergasse – Kramgasse würde man sicher so manches in den mittelalterlichen Kellergewölben vermuten, aber nicht unbedingt ein Museum, das dem Sport gewidmet ist, der wohl am meisten Platz beansprucht – dem Golf. Direkt im edlen Interieur des Antikhauses Insam geht es über eine moderne Wendeltreppe hinab in das Reich des leidenschaftlichen Historikers Peter Insam. Hier hat er in jahrzehntelanger Arbeit ein wahres Prachtstück an Museum geschaffen. Das größte Golfmuseum in Europa, das einzige, das so umfassend bis zu den Wurzeln zurückgeht, dabei Erstaunliches präsentiert und die Geschichte des Golfsports neu erzählt.

Der Weg führt in die Niederlande

Wo sich die Wiege des Golfsports befindet, das wird seit über 60 Jahren kontrovers diskutiert. Gemeinhin gelten England oder Schottland als Heimat des eleganten Sports. Irritiert starre ich daher auf niederländische Landschaftsmalereien. Keine blühenden Tulpenfelder, sondern zugefrorene Kanäle, Winterlandschaften, Wimmelbilder mit Eis und Schnee und doch eindeutig niederländische Szenen. Die Menschen scharen sich um eine Gruppe Männer, die mit Schlägern einen Ball in ein Boot zu schlagen versuchen.

Peter Insam erklärt den Zusammenhang: „250 Jahre bevor Golf nach Schottland kam, war es bereits ein Massensport in den Niederlanden. Golf ist ein Produkt der kleinen Eiszeit!" Die Kälte hielt bereits ab dem Beginn des 12. Jahrhunderts Europa in ihren Fängen. „Golf wurde zwischen 1200 und 1800 nur im Winter gespielt, man spielte vorzugsweise auf Eis und man spielte nicht in Löcher wie heute, sondern man chipte, man pitchte in Boote oder auch an Pflöcke, die im Eis eingelassen waren.“ Der heute so elitäre Sport im Grünen war anfangs ein winterliches Amüsement.

So kommt, laut Insam, auch ein Großteil des Vokabulars im Golf aus dem holländischen: Golf oder genauer Kolf bedeutet nichts anderes als Schläger auf Holländisch. „Schottland ist unbestritten die Wiege des modernen Golfs, aber sie können nicht beanspruchen, dass Golf in Schottland entstanden sei“, konstatiert Insam. „Golf wurde in den Niederlanden erfunden.“

Mit Kufen, an den normalen Schuhen, sind die meisten Golfer auf den historischen Ansichten dargestellt. Solch ein handgeschnitztes Exemplar ist in der Vitrine zu bestaunen. „Im 15./16. Jahrhundert haben die Spieler sogar Sporen angelegt, um besseren Gripp auf dem Eis zu haben“, weiß Insam. Eishockey und ähnliche Sportarten haben sich aus dieser Urart des Golf entwickelt.

Besonders die nördliche Hemisphäre war von den langen Kälteperioden betroffen, doch die Menschen passten sich an und auch ihre Freizeitunterhaltung, das Schlagspiel, aus dem sich das heutige Golf entwickelte, musste sich den langen Winterperioden beugen. Die geeigneten Flächen wurden im Sommer zum Anbau der ohnehin klimatisch eingeschränkten Landwirtschaft gebraucht. Also wurde auf den gefrorenen Kanälen und Grachten gespielt, im Winter, wenn auch nicht auf dem Feld gearbeitet werden konnte.

Gästebuch: Ins Gästebuch hat sich auch Sir Bob Charles aus Neuseeland eingetragen – der erste Golfer, der als Linkshänder 1963 die British Open gewann. Später wurde er von der Queen sogar geadelt. Auch der deutsche Profigolfer Marcel Siem hat sich verewigt.

Viele Besucher des Golfmuseums kommen aus dem angelsächsischem Raum. Sie staunen über die mehr als 1200 Exponate, die Peter Insam im vergangenen halben Jahrhundert zusammengetragen hat: Den ältesten Golfball der je gefunden wurde, den ältesten Schläger aus dem 15. Jahrhundert, zu Tage gebracht bei Ausschachtungen des Flusses Rotte in Rotterdam. Aus Blei und Zinn gefertigt mit einem herrlichen Loft, kann man ihn durch die Punzen genau datieren. Die ersten sechs Jahrhunderte spielte man anscheinend mit nur einem einzigen Schläger, der heute dem 7er- oder 8er-Eisen gleich käme.

Für diese erlesene Kollektion an Artefakten war Peter Insam in seiner Studienzeit, in den 1970er Jahren, unter anderem auch im damaligen Commonwealth unterwegs. Vor allem auch in Indien, wo es noch originale Exemplare zu finden gab. Auch als langjähriges Mitglied der British Golf Collectors Society konnte er viele historische Stücke für sein Museum gewinnen, etwa im sogenannten „Home of Golf“, in Saint Andrews, Schottland. „Am meisten fasziniert mich, dass sich seit über 800 Jahren Golfgeschichte nichts an der Haltung, der Schwungtechnik geändert hat“, schwärmt der Golfspezialist. Der Playing Ground, das Equipment und die Regeln haben sich natürlich gewandelt. Vor allem die Freimaurer haben das feine Regelwerk im 18. Jahrhundert geprägt, denn auch in den intellektuellen Kreisen der Aufklärer war der Sport sehr beliebt.

Peter Insam führt mit Begeisterung durch die erstaunlich großen Gewölbe und erklärt wie die ersten Bälle aus Erlenholz gefertigt wurden, dass später, im 18. Jahrhundert, die sogenannten „Featherie“, ein mit Federn gefüllter Lederball, das Spiel zum teuren Elite-Sport machte, und dass die Herren den Damen im 19. Jahrhundert noch für den richtigen Schwung die bauschigen Kleider halten mussten. Auf 200 Quadratmetern ist hier der Bogen von den – im wahrsten Sinne – hölzernen Anfängen bis zum Sport für Millionen mit viel Passion gespannt.

Bereichernde Begegnungen

Es ranken sich viele kuriose Geschichten um die Raritäten und auch von den ersten populären Golfspielern kann der Gründer des Museums so manches berichten. Eine Multivision-Show zeigt den Weg durch die letzten knapp 150 Jahre. Darunter ist auch die vermutlich älteste Aufnahme eines Golfers aus den späten 1880er Jahren: Harry Vardon, einer der berühmtesten britischen Berufsgolfer und siebenfacher Major-Sieger, dem man den Overlapping- oder Vardon-Griff verdankt. In einem weiteren kurzen Einspieler ist Bobby Jones zu sehen, ein Gentlemangolfer, der nie in das Profilager wechselte, aber als einer der größten Golfer aller Zeiten gilt. Der signierte Handschuh von Golflegende Tiger Woods ist ein Repräsentant des modernen Golfsports.

Selbst bleibt Insam nur wenig Zeit fürs golfen. Dafür freuen ihn Erlebnisse mit den Gästen aus aller Welt. Er berichtet vom Besuch einer „reizenden älteren Lady aus Amerika“. Sie war begeistert von der Ausstellung und erzählte, dass ihr Großvater selbst ein leidenschaftlicher Golfer gewesen ist. Plötzlich zeigte sie ganz aufgeregt auf die „Open Meeting Time Sheet“ an der Wand: Kenneth Stoker, ihr Großvater, war auf der Liste namentlich aufgeführt, mit Club und Score. „Das sind die Momente, die das Museum so liebenswert und lebendig für mich machen“, bekennt Insam gerührt.

