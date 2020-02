Fussball Goretzka bei Abschlusstraining vor Chelsea-Spiel dabei Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat am Abschlusstraining des FC Bayern München für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Chelsea teilgenommen.

Mail an die Redaktion Leon Goretzka vom FC Bayern München während eines Spiels. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

München.Allerdings waren nur die ersten 15 Minuten der Einheit am Montag in München für Beobachter öffentlich. Auch Defensivakteur Javi Martínez (Muskelverletzung im Oberschenkel) war dabei. Mittelfeldspieler Goretzka hatte am Freitag beim 3:2-Heimsieg des deutschen Rekordmeisters in der Bundesliga gegen den SC Paderborn wegen muskulärer Probleme gefehlt. Trainer Hansi Flick fliegt mit seiner Mannschaft erst nachmittags nach London.