Fussball

Goretzka gibt Startelfdebüt für Bayern: VfB ohne Badstuber

Neuzugang Leon Goretzka gibt im Spiel gegen den VfB Stuttgart sein Startelfdebüt für den FC Bayern München. Der vom FC Schalke 04 nach München gewechselte Nationalspieler steht im Samstagabendspiel am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga gemeinsam mit Franck Ribéry und Arjen Robben auf dem Feld. In der Innenverteidigung setzt Trainer Niko Kovac in Stuttgart auf Mats Hummels und Jérôme Boateng.