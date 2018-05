Unfälle

Gottesdienst für Opfer von Bahnunglück in Aichach

Nach dem schweren Bahnunglück mit zwei Toten und 14 Verletzten haben die katholische und die evangelische Kirche zu einer gemeinsamen Trauerfeier eingeladen. Der ökumenische Gottesdienst am heutigen Samstag (10.00 Uhr) in der Stadtpfarrkirche von Aichach richte sich an alle Trauernden, an die Angehörigen der Verletzten, die anderen Menschen in dem Unglückszug, an Rettungskräfte und andere Helfer.