Landwirtschaft GPS-Module aus Traktoren gestohlen: Sechsstelliger Schaden

Mehr als zehn GPS-Module sind aus Traktoren im Nürnberger Knoblauchsland gestohlen worden. Der Schaden werde auf 100.000 Euro geschätzt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Täter müssten in der Nacht zu Sonntag in zwei Lagerhallen von Landwirtschaftsbetrieben im Norden Nürnbergs eingedrungen sein und die Geräte geklaut haben. Die Kripo sucht nach Zeugen.

dpa