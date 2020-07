Anzeige

Großeinsatz Grafenwöhr: Mehrere Soldaten verunglückt Am Mittwochabend sind bei einer Übung auf dem US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr mehrere Fallschirmspringer verunglückt.

Von Susanne Wolf

Mail an die Redaktion US-Soldaten springen mit ihren Fallschirmen aus einem C-130 Hercules Transportflugzeug über dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz. Foto: Armin Weigel/picture alliance / dpa

Grafenwöhr.Bei einer Luftlandeübung sind am Mittwochabend auf dem US-Truppenübungsplatz in Grafenwöhr im Landkreis Neustadt an der Waldnaab mehrere Fallschirmspringer verunglückt. Es kam zu einem Großeinsatz mit circa 170 Einsatzkräften. Ersten Angaben zufolge wurden sieben Personen verletzt, drei von ihnen schwer. Bei den Verletzten soll es sich laut dem Polizeipräsidium Oberpfalz um sechs Soldaten sowie einen Feuerwehrmann handeln.

Mehrere Fallschirmspringer der US-Armee verfingen sich bei ihrer Landung in teils hohen Bäumen und mussten daraus gerettet werden. Rettungsdienste, Feuerwehren, die Bergrettung sowie die Polizei waren vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber aus Nürnberg sowie zwei Hubschrauber der Bayerischen Polizei waren im Einsatz.

Die genaue Ursache für das Unglück ist noch unklar.

