Garmisch-Partenkirchen Graffiti auf zahlreiche Gebäude gesprüht

In Garmisch-Partenkirchen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen über die ganze Stadt verteilt Graffiti meist auf Gebäude gesprüht. Allein am Freitag kamen nach Angaben der Polizei vom Samstag mindestens vier weitere Schmierereien hinzu.

dpa