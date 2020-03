Kultur Graffito bringt Hans Scholl auf Münchner Schlachthofgelände Ein Porträt und Zitat des „Weiße Rose“-Aktivisten Hans Scholl sollen ab dem Wochenende das Münchner Schlachthofgelände zieren.

Mail an die Redaktion Drei Männer arbeiten an einem Graffito mit dem Bildnis von Hans Scholl. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Der Münchner Verein zur Förderung urbaner Kunst will an dem Kulturtreff nach eigenen Angaben in einer Mitmachaktion noch bis Sonntagabend den Appell „Nicht: Es muss etwas geschehen, sondern: Ich muss etwas tun“ als Graffito verewigen. Hans Scholl und seine Schwester Sophie wurden als Mitglieder der studentischen Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ aus München von den Nationalsozialisten ermordet.