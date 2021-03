Anzeige

Gesundheit Gratis-Schnelltests oft nicht verfügbar In vielen bayerischen Apotheken sind die Test-Kits zu Wochenbeginn nicht vorrätig – trotz Ankündigung der Bundesregierung.

Ein Mann träufelt eine Lösung auf eine Testkassette, die von Covid-19 verursachte Antigene nachweisen kann.

München.Die Corona-Schnelltests, die laut Bundesregierung ab Montag in Apotheken für alle Bundesbürger möglich sein sollten, sind in vielen Apotheken in Bayern nicht vorrätig. „Faktisch fehlt der Startschuss“, sagte der Sprecher des Bayerischen Apothekerverbands, Thomas Metz, am Montagvormittag in München.

„Wir warten zur Stunde noch auf die Veröffentlichung der geänderten im Bundesanzeiger“, betonte Metz. Daher fehle Klarheit darüber, wie viel der Bund den Apotheken pro Schnelltest bezahle. Es sei zwar nicht auszuschließen, dass einzelne Apotheken am Montag in Vorleistung gingen und Schnelltests kostenlos anbieten. Doch aktuell sei das eigentlich nur für Selbstzahler möglich. „Es scheint sich aber auch kein allzu großer Andrang zu entwickeln“, sagte Metz.

Wie viele der rund 3000 öffentlichen Apotheken in Bayern in den kommenden Tagen kostenlose Schnelltests anbieten, sei nicht seriös abschätzbar, betonte Metz. Der Deutsche Apothekerverband rechne bundesweit mit zehn Prozent aller Apotheken. „Wir brauchen aber einen eigenen Raum und eine eigene Fachkraft samt Schutzausrüstung für diese Tests“, sagte Metz. „Das ist nichts, was man nebenbei machen kann.“ Bei der Lieferung durch die Hersteller rechne er aber nicht mit Engpässen, betonte Metz. „Die Marktsituation ist gut.“ © dpa