Fussball Greenpeace-Aktion: FDP fordert Regierung zu Antworten auf Nach der missglückten Greenpeace-Aktion beim EM-Fußballspiel Frankreich-Deutschland in München hat die Landtags-FDP die Staatsregierung zur Beantwortung von Fragen im Plenum aufgefordert.

Ein Greenpeace-Aktivist landet auf dem Spielfeld. Foto: Christian Charisius/dpa/archivbild

München.FDP-Fraktionschef Martin Hagen will etwa von der Regierung wissen, welche zusätzlichen Vorkehrungen getroffen worden sind, um ähnlich gelagerte Aktionen bei den noch anstehenden EM-Spielen in München zu verhindern. Die deutsche Nationalmannschaft tritt an diesem Samstag (18.00 Uhr) in der Münchner EM-Arena zu ihrer nächsten Europameisterschafts-Partie gegen Portugal an.

In dem Antrag Hagens wird etwa die Frage aufgeworfen, ob die Polizei Erkenntnisse hatte, dass es sich bei dem Vorfall tatsächlich um eine Aktion der Umweltschutzorganisation Greenpeace handelte. Auch fragt er, warum der Pilot bei seiner Landung nicht von der Polizei in Empfang genommen worden sei. Hagen fragt auch nach einer Bewertung der Möglichkeit, dass sich etwa Terroristen als Aktivisten getarnt Zugang zum Stadion verschaffen könnten.

Kurz vor dem Spiel am Dienstagabend war ein Greenpeace-Aktivist mit einem Motor-Gleitschirmflieger auf dem Spielfeld notgelandet und hatte im Landeanflug zwei Männer verletzt. Eigentlich wollte Greenpeace mit der Flugaktion gegen Sponsor Volkswagen protestieren.

